وزير الداخلية الإماراتي يبحث مع نظيره الروسي سبل تعزيز التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، في العاصمة الروسية موسكو فلاديمير ألكسندروفيتش كولوكولتسيف وزير الداخلية في روسيا الاتحادية.

تم خلال اللقاء -الذي جرى في مبنى وزارة الداخلية الروسية- بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني.

حضر اللقاء معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.