إسماعيل حسن نقيب الفنانين التشكيليين السودانيين

قال إسماعيل حسن، نقيب الفنانين التشكيليين السودانيين، انه يجرى حاليًا الترتيب لمعرض فني ضخم خاص بتجمع الفنانين التشكليين عن الثورة السودانية وأحداثها وأكد حسن لـ"الخليج 365"، أن المعرض يشمل لوحات ومنحوتات وبوسترات وصور فوتوغرافية، مبينًا أن الأعمال الفنية خلال الثورة شملت كتابة الشعارات التي صاحبت الثورة من نصوص شعرية هتافية.



وأضاف نقيب الفنانين التشكيليين السودانيين، أن الأعمال ناقشت المواضيع السياسية والرموز التي تستخدم في إظهار العنف المفرط، و وحدة الشباب والشابات اثناء التظاهرات، و الخلفيات بعلم السودان القديم والجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الفنانين التشكيليين السودانيين لـ"اليمن العربي": جاري الترتيب لمعرض ضخم عن الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.