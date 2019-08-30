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أمريكا تقلب الطاولة على هادي وتدعم الموقف الاماراتي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

أكد مسؤول أميركي إن الإمارات لها الحق في تحديد خياراتها والدفاع عن مصالحها وفقا لما تراه مناسبا سواء في اليمن أو في أي مكان آخر.

وأضاف المسؤول الأميركي , بحسب قناة “الحرة” التي قالت انه طلب عدم ذكر اسمه أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة الإمارات كحليف استراتيجي ضدّ المجموعات المتطرفة، وفي الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.

ويأتي التصريح الامريكي في وقت ردت فيه الخارجية الإماراتية على بيان لحكومة هادي تتهم فيه حليفتها أبوظبي باستهداف قواتها في جنوب اليمن.

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ودانت حكومة هادي “القصف الجوي الاماراتي على قواتها في عدن وزنجبار ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين.

فيما اكد بيان للخارجية الإماراتية أن استهدافها كان موجه الى التنظيمات الإرهابية .

 

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