رئيس الوزراء السوري بحث مع قماطي سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصا

بحث رئيس الحكومة السورية ​عماد خميس​ مع وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب اللبناني​ محمود القماطي في سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستثمار الأمثل للفرص الاقتصادية والتجارية ل​معرض دمشق الدولي​ بما يعزز التبادل التجاري وإيجاد أسواق مشتركة للمنتجات في البلدين.

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