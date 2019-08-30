رئيس الوزراء السوري بحث مع قماطي سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصا

بحث رئيس الحكومة السورية عماد خميس مع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اللبناني محمود القماطي في سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستثمار الأمثل للفرص الاقتصادية والتجارية لمعرض دمشق الدولي بما يعزز التبادل التجاري وإيجاد أسواق مشتركة للمنتجات في البلدين.
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