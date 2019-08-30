ديب: الافضل عدم فرض أي ضريبة جديدة على الطبقة الفقيرة والمتوسطة

اكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​حكمت ديب​، "ان اذا كان المردود من فرض رسم الف ليرة على صفيحة ​البنزين​، مفيد ويؤدي الى تخفيض ​العجز​، يمكن البحث به"، مشيرا في حديث تلفزيوني، الى "ان هذا الامر يحتاج الى درس ولكن الافضل بالنسبة للتكتل عدم فرض أي ضريبة جديدة على الطبقة الفقيرة والمتوسطة".

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