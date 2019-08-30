وقع ​حادث سير​ في بلدة بقرصونا - ​الضنية​، مما أدى الى اصابة رجل وامرأة بجروح، وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهما ونقلهما إلى ​مستشفى طرابلس الحكومي​ للمعالجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريحان نتيجة إصطدام سيارة بجدار في بقرصونا الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.