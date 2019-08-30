آل شريف : فريق شباب بعلبك ومشجعيهم يتحملون مسؤولية اطلاق النار

أوضح آل شريف في بيان ان "بعض ​مواقع التواصل الإجتماعي​ والمواقع الإخبارية، تناقلت خبرا عن إشكال بين فريق آل شريف و فريق شباب ​بعلبك​ "وإقدام مشجعي آل شريف لاطلاق النار من اسلحة رشاشة ووصول دورية من ​الجيش اللبناني​ الى مكان الاشكال".

واكد البيان ان "يهمنا أن نوضح أن آل شريف لاعبين و مشجعين لم يكن لديهم ​السلاح​ أصلا، و​إطلاق النار​ يتحمل مسؤوليته فريق شباب بعلبك و مشجعيهم، بعدما تكاثروا وافتعلوا إشكالا على خلفية الربح و الخسارة، وإننا كعائلة إذ ندين هذا الحادث المشبوه واللاحضاري الذي لا يمت للروح الرياضية بصلة، فإننا نهيب ب​القوى الأمنية​، فتح تحقيق بالحادث ومعرفة الفاعلين و إجراء المقتضى القانوني بحقهم، كي لا تصبح تلك الظاهرة سابقة يعول عليها في القادم من الأيام".