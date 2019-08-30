آل شريف : فريق شباب بعلبك ومشجعيهم يتحملون مسؤولية اطلاق النار

أوضح آل شريف في بيان ان "بعض مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، تناقلت خبرا عن إشكال بين فريق آل شريف و فريق شباب بعلبك "وإقدام مشجعي آل شريف لاطلاق النار من اسلحة رشاشة ووصول دورية من الجيش اللبناني الى مكان الاشكال".
واكد البيان ان "يهمنا أن نوضح أن آل شريف لاعبين و مشجعين لم يكن لديهم السلاح أصلا، وإطلاق النار يتحمل مسؤوليته فريق شباب بعلبك و مشجعيهم، بعدما تكاثروا وافتعلوا إشكالا على خلفية الربح و الخسارة، وإننا كعائلة إذ ندين هذا الحادث المشبوه واللاحضاري الذي لا يمت للروح الرياضية بصلة، فإننا نهيب بالقوى الأمنية، فتح تحقيق بالحادث ومعرفة الفاعلين و إجراء المقتضى القانوني بحقهم، كي لا تصبح تلك الظاهرة سابقة يعول عليها في القادم من الأيام".
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