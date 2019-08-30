أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط". الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات .

السبت: مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم جزئيّاً مع تشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطقس الجمعة قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.