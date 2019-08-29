هيثم مفتاح: الله يخد الحق في من رخص لتشييد ملعب فاجعة تارودانت

اعتبر الفنان الكوميدي، هيثم مفتاح، اليوم الخميس، أن من يتحمل مسؤولية فاجعة تارودانت التي خلفت 7 ضحايا، هو من رخص لبناء الملعب في مجرى الوادي.

وتفاعل هيثم مفتاح مع الفاجعة التي هزت المغاربة، بمنشور يترحم فيه على ضحايا فاجعة تارودانت، ويحمل فيه مسؤولية ما حدث، لمن منح رخصة إقامة ملعب كرة القدم في مجرى الوادي بدون مسؤولية أو دراسة.

وكتب مفتاح :” إنا لله و إنا إليه راجعون ،اللهم ارحم موتانا و اجعل مثواهم الجنة يا ربّ و ارزق ذويهم الصبر و السلوان،

و الله ياخد الحق فاللي رخّص لبناء هذا الملعب في مجرى الوادي بدون مسؤولية ولا دراسة”.

وضم مفتاح صوته لصوت الفنان هشام الوالي الذي طالب بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة.

هذا، أوضحت السلطات أن الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم هم شاب (17 سنة) و6 مسنين كانوا يتابعون مقابلة في كرة القدم، بين فريق ينتمي إلى الدوار وفريق دوار مجاور في إطار دوري محلي، لدواوير الجماعة، قبل أن تباغتهم السيول الجارفة.