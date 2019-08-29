قادما من الترجي التونسي.. يوسف بلايلي يعزز صفوف الأهلي السعودي

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي، قادما من فريق الترجي التونسي، ليعزز صفوف الفريق الأخضر بدءا من الموسم القادم.

وكتب الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي”.

وتألق بلايلي رفقة الترجي منذ العودة إلى صفوفه مطلع عام 2018، حيث قاده للتتويج بمجموعة من الألقاب، أهمها دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين، كما ساهم في فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

وبدأ صاحب 27 عاما مسيرته الكروية من الجزائر، قبل الانتقال صيف 2012 إلى الترجي قادما من مولودية وهران، الذي أمضى معه موسمين ثم عاد إلى الملاعب الجزائرية من بوابة اتحاد العاصمة، قبل أن يفسخ هذا الأخير عقده، بعد أن يتم توقيفه من طرف “كاف” بسبب تناوله مواد محظورة.

وانضم بلايلي شتنبر 2017 إلى نادي أنجي الفرنسي، قبل أن يعود إلى الترجي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018.