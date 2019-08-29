“الأنستغرام” يُورط دبلوماسي فرنسي.. أرسل صوره “الخليعة” لشاب مراكشي فسقط في شباك الابتزاز

في واقعة مثيرة، تحاول جهات مسؤولة لمَّ فضيحة من العيار الثقيل، تخص مسؤولا كبيرا، بالقنصلية الفرنسية بمراكش، بعدما ضُبط متورطا في فضيحة جنسية، مع شاب مغربي. وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصادره الخاصة، فإن الدبلوماسي الفرنسي تقدم بشكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، يتهم فيها شابا مغربيا بالتهديد والابتزاز.

وعلى إثر الشكاية، التي توصلت بها عناصر الشرطة القضائية، تم توقيف المشتبه فيه، وتم الاستماع إليه، تحت إشراف النيابة العامة، إذ صرح الشاب المغربي الذي ينحدر من مدينة مراكش، أنه كان على تواصل مع الدبلوماسي الفرنسي على إحدى المواقع التواصل الاجتماعي، دون معرفة مسبقة بطبيعة عمله.

وأضافت مصادر الموقع، بأن الدبلوماسي الفرنسي عبر عن ميولاته الجنسية “الشاذة” للشاب المغربي، فأرسل له مجموعة من الصور الشخصية، وهو وعار من ملابسه، لكن بعدما، تطورت الأمور؛ طالب الشاب المغربي من المسؤول ذاته، بالرقم الهاتفي لصديقته، لكونه أعجب بها من خلال صور مشتركة بينهما، لكن هذا الأخير لم يرضخ لرغبته، فتحولت القضية إلى ابتزاز مباشر.

وأوردت المصادر ذاتها، أن الشاب المغربي هدد المسؤول الفرنسي بفضح هويته الحقيقية وكشف منصبه ونشر صوره العارية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعه إلى تقديم شكاية يتهم من خلالها بالابتزاز، قبل أن يتم التنازل عليها بعد تقديم الشاب على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائبة بمراكش.