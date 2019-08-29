الجامعة التونسية لكرة القدم تقدم تعازيها لعائلات ضحايا فاجعة تيزرت

قدمت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، تعازيها الخالصة للجامعة الملكية للعبة وعائلات ضحايا فاجعة دوار تيزرت، جماعة إمي نتيارت، بإقليم تارودانت، بعد أن خلفت السيول الجارفة، أمس الأربعاء، عددا من القتلى، أثناء متابعتهم مباراة في كرة القدم، بملعب “تزيرت”.

ونشر الحساب الرسمي للجامعة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة للملعب المذكور، أرفقتها بخطاب تعزية، جاء فيه: “تلقت الجامعة التونسية ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة وإصابة العديد من الأشخاص في ملعب تزيرت بالمغرب الشقيق بفعل سيول الأودية والأمطار”.

وأضافت: “وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الدكتور وديع الجريء أصالة عن نفسه ونيابة عن المكتب الجامعي وجمبع الهياكل المركزية والجهوية التابعة للجامعة التونسية بأحر التعازي لعائلات الضحايا وللجامعة الملكية المغربية وإلى كافة أبناء الشعب المغربي الشقيق”.

وأدت السيول الجارفة إلى مصرع شاب وستة مسنيين، كانوا يتابعون مباراة كرة القدم بين فريقين من المنطقة.