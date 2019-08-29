- 1/2
- 2/2
القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي محمد ياسين شحادة، من مدينة طمرة، والبالغ من العمر 57 عامًا، مصرعه قبيل انتصاف ليل الخميس، إثر إصابته بحادث دهسٍ في المدينة.
وجاء في التّفاصيل أن شحادة تعرّض للدّهس من قِبَل دراجة هوائية، قرب مدرسة البيروني في المدينة.
وكان شحادة قد تعرّض لإصابة حرجة، ونُقِل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال تلقّي العلاج، إلا أن محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته باءت بالفشل ليُعلَن عن وفاته هُناك.
كانت هذه تفاصيل خبر طمرة: مصرع محمد ياسين شحادة دهسًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.