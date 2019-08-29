طمرة: مصرع محمد ياسين شحادة دهسًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي محمد ياسين شحادة، من مدينة طمرة، والبالغ من العمر 57 عامًا، مصرعه قبيل انتصاف ليل الخميس، إثر إصابته بحادث دهسٍ في المدينة.

من المكان

وجاء في التّفاصيل أن شحادة تعرّض للدّهس من قِبَل دراجة هوائية، قرب مدرسة البيروني في المدينة.

ضحية حادث الدهس محمد ياسين شحادة

وكان شحادة قد تعرّض لإصابة حرجة، ونُقِل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال تلقّي العلاج، إلا أن محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته باءت بالفشل ليُعلَن عن وفاته هُناك.