شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش اليمني : المعركة ضد الانقلابيين الحوثيين مستمرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:12 مساءً, 29 أغسطس 2019 م المناطق _ مأرب أكد المتحدث الرسمي للجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي أن المعركة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مازالت مستمرة حتى استكمال التحرير لكامل التراب اليمني.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحافي بمأرب أن مليشيا الحوثي المتمردة تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد أمام ضربات قوات الجيش اليمني، وذلك في جبهات صعدة والجوف وحجة والضالع ونهم، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية.

وأشار العميد مجلي إلى استمرار الانقلابيين الحوثيين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق السكان في مناطق سيطرتهم، إضافة إلى عدم التزامهم بالهدنة في الحديدة، ومواصلة قصفها للأحياء السكنية، ورفضها تسليم خرائط الألغام إلى فريق الأمم المتحدة.

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