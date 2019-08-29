مجلس كربلاء يقرر الغاء النثرية التي خصصها له

قرر مجلس محافظة كربلاء، الجمعة، الغاء النثرية التي خصصها له، مبينا ان ذلك جاء نزولا عند رغبة اهالي المحافظة.

وقال رئيس المجلس علي عبد المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت في الاونة الاخيرة اضافة الى ماوصلنا من خلال لقاءاتنا اليومية مع المواطنين بعض الاستفهامات والاستيضاحات حول ما تسمى بنثرية مجلس محافظة كربلاء المقدسة".

واضاف "نود توضيح بعض النقاط المهمة للمواطنين منها اننا كمجلس محافظة قد عقدنا العزم واخذنا على عاتقنا محاربة الفساد بشتى اشكاله وانواعه، وقد خضنا في سبيل ذلك معارك طاحنة مع الفاسدين واطحنا ببعضهم، واقلنا العديد من المسؤولين وغيرنا العديد من مدراء الدوائر في سبيل قطع دابر الفساد وتقديم افضل الخدمات لابناء مدينتنا المقدسة ولا زلنا مستمرين في ذلك وعلى اكثر من صعيد".

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وتابع ان "هذه النثرية التي يدور الحديث عنها انما هي نثرية عمل للتعامل مع الدوائر والمؤسسات الرسمية حصرا ، ولا يحق لاي عضو في مجلس المحافظة التصرف بها لاغراض شخصية قطعا، واننا زيادة في تأكيد ذلك ومن منطلق الشفافية التي اعتمدناها في عمل المجلس فقد اعلمنا ديوان الرقابة المالية والمؤسسات المعنية باصل النثرية وموارد صرفها اصوليا وبكل وضوح".

واكد "اننا ومن وحي التصرف بمسؤولية ولكوننا ممثلين عن اهلنا ومواطنينا في هذا المجلس ونزولا عند رغبة اهالي كربلاء الكرام فقد قررنا الغاء هذه النثرية والتصويت على هذا القرار في جلسة المجلس المقبلة"، معاهدا "ابناء كربلاء باننا سنكون دوما عند حسن ظنهم في محاربة الفساد والفاسدين ولن نتراجع عن ذلك ابدا وتحت اي ظرف من الظروف".