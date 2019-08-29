افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق في مطعم بكربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في مطعم بحي الحسين في كربلاء، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.