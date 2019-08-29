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امانة مجلس الوزراء تنفي تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل

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نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تنفي تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل".

 

ودعت الامانة "المواطنين كافة الى توخي الدقة ومراجعة المصادر الرسمية للدولة، وعدم الاعتماد على المواقع الوهمية ومطلقي الاشاعات"، مشيرة الى انها "تعتمد التوقيتات والتواريخ الزمنية الرسمية في اعلان العطل الرسمية المعتادة عبر موقعها الرسمي وفي صفحتها الموثقة عبر الفيسبوك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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