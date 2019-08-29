امانة مجلس الوزراء تنفي تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل

نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تنفي تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل".
ودعت الامانة "المواطنين كافة الى توخي الدقة ومراجعة المصادر الرسمية للدولة، وعدم الاعتماد على المواقع الوهمية ومطلقي الاشاعات"، مشيرة الى انها "تعتمد التوقيتات والتواريخ الزمنية الرسمية في اعلان العطل الرسمية المعتادة عبر موقعها الرسمي وفي صفحتها الموثقة عبر الفيسبوك".
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