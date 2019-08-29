بولتون: داعمو الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران سيدفعون الثمن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الجمعة، إن الأشخاص والكيانات التي تدعم الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران ستبقى تدفع الثمن.

وأضاف بولتون في تغريدات له على تويتر، أن هذه الجماعات لن تجد ملاذا من العقوبات الأمريكية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على شركتين إيرانيتين لهما علاقة بالجيش الإيراني والبرنامج الصاروخي.

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وقالت الوزارة في بيان إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونج كونج واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.

وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.

تأتي العقوبات في إطار حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي.

وفي يونيو/حزيران أقرت واشنطن عقوبات جديدة على طهران شملت المرشد الإيراني علي خامنئي وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.

وجاءت الخطوة الأمريكية في ظل مجموعة من الخطوات العقابية لضرب قلب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار قبل عام كامل.