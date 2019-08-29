هروب شقيق أمير قطر والغلاء بتركيا.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 29 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: عقوبات أمريكية تستهدف شبكات تمول برنامج إيران الصاروخي، "النواب الأمريكي" يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا، وحظر مشجعي بعض الدول.. تقرير يفضح عنصرية قطر بكأس العالم 2022، والأطراف اليمنية توافق على مقترح أممي لتنفيذ اتفاق الحديدة.

كما تتابعون أيضاً: مصادر ترجع تأجيل إعلان الحكومة السودانية لمزيد من التشاور، وأوامر بالقتل والتعذيب.. شقيق أمير قطر يتهرب من دعوى جنائية بأمريكا، ومندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة يحذر من تحركات إيران بالعراق.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الأتراك ونار الغلاء.. حكومة أردوغان تعاقب إسطنبول برفع المواصلات 25%، الإسترليني يتراجع متأثرا بتعليق عمل البرلمان البريطاني، هبوط مخزونات النفط الأمريكي 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وإلى الملاعب، تبرز: رغم انتقاله الوشيك للإنتر.. سانشيز يظل ضمن أعلى لاعبي اليونايتد أجرا.

وفي الفن تقرأون: دانييل رادكليف.. من "هاري بوتر" إلى ناشط أفريقي سجين.

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