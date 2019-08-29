"العمال البريطاني" يتعهد بمنع "بريكست" دون اتفاق

قال حزب العمال البريطاني المعارض، الخميس، إنه سيدعو إلى مناقشة طارئة في البرلمان الأسبوع المقبل، لمحاولة منع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.



وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتجه البلاد نحو أخطر أزمة دستورية منذ عقود ونحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج في غضون أقل من شهرين.

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وفي أكثر خطوات جونسون جرأة منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في الشهر الماضي، أثار غضب المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أمس الأربعاء عن طريق استخدام آلية برلمانية تعلق عمل البرلمان لنحو شهر.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، إن البرلمان بمجرد أن يعود من العطلة الصيفية الثلاثاء المقبل سيبدأ حزبه عملية تشريعية ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، الذي قال إنه سيضر بالوظائف والاقتصاد.

وتابع كوربن للصحفيين: "ما سنفعله هو محاولة منعه (جونسون) سياسيا من خلال عملية برلمانية لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ومحاولة منعه من إغلاق البرلمان في هذه الفترة البالغة الأهمية".

وأضاف: "تواجه البلاد خطر الانهيار في 31 أكتوبر/تشرين الثاني دون اتفاق... يجب أن نوقف ذلك وهذا هو بالضبط ما سنفعله الثلاثاء المقبل".