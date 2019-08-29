الان تتابع بيان للرئيس اليمني يتهم “الميليشيات المتمردة” بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة في عدن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، “الميليشيات المتمردة” بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة في عدن.
وقال: ” الميليشيات المتمردة هاجمت مؤسسات الدولة ومعسكراتها في عدن.. تم التوجيه بالعفو العام عن تشكيلات ما يسمى بالنخب الشبوانية”.
وتابع: “ بدأنا مواجهة المليشيات في شبوة والتصدي لها من قبل الجيش.. والجيش يواجه تمردا مسلحا قامت به ما يسمى بميليشيات المجلس الانتقالي”.
وجاء في بيان الرئيس اليمني: “غارات طيران الإمارات أجبرت القوات على الانسحاب لتجنيب عدن الدمار”.
وطالب الرئيس هادي السعودية بالتدخل لإيقاف القصف الجوي ضد قواتنا المسلحة.
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