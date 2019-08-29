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بيان للرئيس اليمني يتهم “الميليشيات المتمردة” بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة في عدن

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الان تتابع بيان للرئيس اليمني يتهم “الميليشيات المتمردة” بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة في عدن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، “الميليشيات المتمردة” بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة في عدن.

وقال: ” الميليشيات المتمردة هاجمت مؤسسات الدولة ومعسكراتها في عدن.. تم التوجيه بالعفو العام عن تشكيلات ما يسمى بالنخب الشبوانية”.

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وتابع: “ بدأنا مواجهة المليشيات في شبوة والتصدي لها من قبل الجيش.. والجيش يواجه تمردا مسلحا قامت به ما يسمى بميليشيات المجلس الانتقالي”.

وجاء في بيان الرئيس اليمني: “غارات طيران الإمارات أجبرت القوات على الانسحاب لتجنيب عدن الدمار”.

وطالب الرئيس هادي  بالتدخل لإيقاف القصف الجوي ضد قواتنا المسلحة.

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