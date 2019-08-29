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شبكة الصحفيين السودانيين تستنكر أحداث بورسودان

الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements سيد مصطفي

كشفت شبكة الصحفيين المستقلين ، أنها تتابع اليوم ما تمر به ولاية بورتسودان من اعمال عنف، نتيجة للفتنة التي احدثتها ايادي خفية تحاول اللعب بالبلاد. واستنكرت الشبكة في بيان تسلمت "الخليج 365" نسخة منه، بأشد العبارات هذه الفتنة وندعو الجميع لتحكيم العقل والنظر الى الأمور من كل الجوانب والبحث عن المستفيدين، حتى يتثنى للبلاد الخروج من هذه الأزمة التي تدفع ثمنها دماءا طاهرة وعبثا بالممتلكات وزيادة في الهوة بين ابناء الوطن الواحد.



وطالبت الشبكة كل العقلاء والحكماء من اهالي بورتسودان وكل مدن السودان لحل المشكلة، كما نطالب المجلس السيادي بالاسراع لإيجاد حلول جذرية قبل فوات الاوان. وتعول الشبكة كثيرا على الثوار الحقيقيين من اهالي الولاية وكل ربوع البلاد بتقديمهم لمبادرات تعمل على اغلاق فوهة الجحيم التي يحاول العابثين رمي البلاد فيها من اجل مصالحهم الشخصية.