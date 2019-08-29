شكرا لقرائتكم أميركا تفرض عقوبات على بنك لبناني يموّل أسر الانتحاريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الخميس على مصرف لبناني هو "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله.

وتصنف واشنطن المصرف الذي يعمل في لبنان منذ عدة عقود، بأنه منظمة "إرهابية" بسبب تقديمه خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لحزب الله، ومؤسسة "الشهداء" ومقرها في إيران.

وأشارت الوزارة إلى أن البنك يحوّل الأموال لأسر المفجرين الإنتحاريين.

كما فرضت عقوبات أيضاً على أربعة أشخاص ينقلون الأموال من الحرس الثوري الإيراني لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر حزب الله.

مصرف صغير

ويبلغ اجمالي موجودات "جمّال ترست بنك" 0.39% من اجمالي موجودات القطاع المصرفي اللبناني ما يعني أن المصرف صغير الحجم مقارنةً بالمصارف الاخرى وهو ما لا يؤثّر على القطاع المصرفي اللبناني

وأوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ"العربية.نت" أن لا تأثير للعقوبات على "جمال ترست بنك" على القطاع المصرف اللبناني"، وأنه سيتم نقل أموال المودعين لدى هذا المصرف إلى مصارف أخرى بإستثناء الودائع التي عليها علامات استفهام اي المُرتبطة بنشاطات مالية مشبوهة بحيث يتم تجميدها، كما يقول البروفسور عجاقة.

مؤسسة مالية فاسدة!

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لـ"حزب الله" ودعمه تكنولوجياً، ويقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء" التي تتخذ من إيران مقراً لها.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب، سيغال مندلكر، إن مؤسسات مالية فاسدة مثل جمّال تراست بنك، تشكل تهديداً مباشراً لسيادة لبنان ونظامه المالي.

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إدارة "شيعية"

ويتولّى منصب رئاسة مجلس الإدارة ولجنة الائتمان في مجلس الإدارة السيد أنور علي جمّال المقرّب من الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل التي يترأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وأكد عجاقة "أن القطاع المصرفي اللبناني محمي بالكامل من آثار العقوبات، وتعليمات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تطبيق القوانين في هذا المجال حازمة وصارمة".

وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إن "تصنيف جمال ترست بنك يعكس عزمنا على محاربة نشاطات حزب الله غير الشرعية والإرهابية في لبنان"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستستمر في استهداف أشخاص ومؤسسات ضالعة في تمويل وتقديم الدعم لحزب الله".

27 فرعاً في لبنان و3 خارجه

ويبلغ عدد فروع "جمال ترست بنك" ش.م.ل. 27 فرعاً موزّعاً على مختلف المناطق اللبنانية، بخاصة النائية منها البعيدة من المدن الكبر. اما وجوده خارج لبنان فينحصر بثلاثة مكاتب تمثيل موزعة على لندن، شاطئ العاج ونيجيريا، مع الإشارة إلى أنه كان أوّل مصرف لبناني تواجد في مصر ولديه 4 فروع، وهي حالياً قيد التصفية بعد دعوى أمام السلطات المصرية المختصة لاسترجاع تراخيص تلك الفروع.

جمعية المصارف تُطمئن

من جهتها، أكدت جمعية المصارف اللبنانية في بيان لها أنّ هذا الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان.

وطمأنت على سلامة أموال المودعين لدى "جمال ترست بنك"، منوهةً بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة.

"جمال ترست بنك يلتحق بـ"اللبناني الكندي"

يذكر انه سبق ان ادرج البنك اللبناني الكندي على لائحة العقوبات في يونيو/حزيران 2011 بعد ان اتّهمته الادارة الاميركي بلعب دور مركزي في عمليات تبييض أموال "حزب الله" .واشتراه لاحقاً بنك "سوسييتيه جنرال".

وبحسب الاتّهام الاميركي، قدّم البنك اللبناني الكندي خدمات لـ"مؤسسة الشهيد" التابعة لـ"حزب الله"، وهي أداة تمويل أساسية للحزب، بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦، وسمح لها بالولوج إلى النظام المصرفي الأميركي.

كما امتلك "اللبناني ـ الكندي" حسابات لعدة هيئات وشركات تابعة للحزب. وساهم في عملية تبييض أموال كبيرة داخل الولايات المتحدة مرتبطة بتجارة المخدرات وبيع شحنات ضخمة منها المخدرات آتية من أميركا الجنوبية كانت عائداتها لصالح "حزب الله".