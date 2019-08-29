شكرا لقرائتكم الرئيس اليمني يتعهد باستعادة العاصمة المؤقتة لليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعهد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي الخميس، في بيان له، باستعادة العاصمة المؤقتة لليمن عدن.
واتهم بيان الرئيس اليمني، "الميليشيات المتمردة" بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة في عدن.
وتابع البيان بالقول "لا يمكن أن تكون حاجتنا لأشقائنا العرب ضد إيران مدخلا لتقسيم بلدنا".
وقال بيان الرئيس اليمني أن "المجلس الانتقالي هاجم مؤسسات الدولة في عدن بدعم من دولة الإمارات"، وأضاف "فوجئنا بطيران دولة الإمارات ينفذ غارات ضد المواطنين والجيش اليمني".
وتابع البيان "غارات طيران الإمارات أجبرت القوات على الانسحاب لتجنيب عدن الدمار".
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