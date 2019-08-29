توتر على الحدود اللبنانية.. إسرائيل تلغي إجازات جنودها.. وتحذر لبنان من "خدش" أي عسكري

الموجز

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلغاء الإجازات لجميع الجنود العاملين شمالي البلاد، على خلفية التوتر على الحدود مع لبنان، محذرا في الوقت نفسه لبنان من "خدش" أي عسكري إسرائيلي.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان تحركات إسرائيلية مكثفة، بعد وقوع هجوم بطائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية قبل نحو أسبوع، واتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل بالوقوف خلفه.

أعلن الجيش اللبناني أنه فتح النار على طائرتين من بين 3 طائرات مسيرة إسرائيلية، اخترقت المجال الجوي اللبناني مساء الأربعاء جنوبي البلاد قرب الحدود، وإن الطائرات الثلاث عادت إلى المجال الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان إن الطائرة الأولى دخلت المجال الجوي اللبناني الساعة 19:35 وعادت إلى إسرائيل بعد إطلاق النار عليها، وذكر أن طائرة ثانية مسيرة عادت إلى إسرائيل دون إطلاق النار عليها، وأضاف أنه فتح النار على طائرة ثالثة عادت أدراجها إلى إسرائيل.

وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمير برعام، إنه "إذا ما خدش جندي واحد، فسنرد بقوة ضد أهداف حزب الله والدولة اللبنانية".

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ويأتي التهديد الإسرائيلي غداة إطلاق الجيش اللبناني النار على طائرات إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان، الأمر الذي رفع درجة التوتر على جانبي الحدود بين البلدين.

وذكرت القناة الأولى الإسرائيلية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات للمزارعين بالابتعاد عن الأراضي القريبة من السياج الحدودي مع لبنان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة من مواقعه العسكرية داخل مزارع شبعا المحتلة فوق موقع الرادار شرقي بلدة شبعا، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

كشف الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن تفاصيل مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لميليشيات حزب الله اللبناني بقيادة إيران، ونشر صور وأسماء القائمين عليه من شخصيات لبنانية وإيرانية.

وجاء في تقرير مصور نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أن إيران بدأت محاولات نقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى حزب الله في لبنان عبر سوريا بين عامي 2013-2015.

ويحمل الصاروخ الدقيق أجهزة توجيه بإمكانها إصابة الأهداف على بعد أمتار معدودة. كما بإمكانه حمل متفجرات ورأس حربي. ومعظم الصواريخ في ترسانة حزب الله تعتمد على أسلحة غير دقيقة للأبعاد المختلفة.وجاء في تقرير إسرائيلي مصور أن إيران بدأت محاولات نقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى حزب الله في لبنان عبر سوريا بين عامي 2013-2015.