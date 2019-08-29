جوزيف دانفورد: الحديث عن انسحابنا من أفغانستان سابق لآوانه

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال ​جوزيف دانفورد​ أن "الحديث لا يدور حاليا عن سحب ​واشنطن​ قواتها من ​أفغانستان​ لأن ​حكومة​ كابل لم تعد قادرة على ضمان ​الأمن​ في البلاد"، مشيراً إلى انه "في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وحركة "طالبان" لا يستخدم مصطلح "الانسحاب" ، مضيفاً "نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى ​العنف​ الحالي".

وأكد "إنني لا أستخدم كلمة الانسحاب حاليا، بل أقول نعتزم التأكد من ألا تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين ونحاول بذل الجهود لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان"، مؤكداً أنه "أدرك منذ زمن أن هذه المهمة تحتاج إلى مفاوضات سلام، مقرا في الوقت نفسه بوجود مخاوف لدى ​البنتاغون​ من إمكانية أن يتمخض عن المفاوضات الجارية قرار سحب ​القوات الأميركية​ التي يبلغ تعدادها 14 ألف عسكري قبل أن تصبح ​قوات الأمن​ المحلية قادرة على أداء مهامها بنجاح دون مساعدة أميركية".