الرئيس البيلاروسي يريد فتح فصل جديد في العلاقات مع أميركا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو خلال لقائه مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، "أنّه يريد فتح فصل جديد في العلاقات مع ​الولايات المتحدة​ الأميركية".

ولفت إلى "أنّنا اقترحنا دائمًا، منذ اللحظة الّتي تدهورت فيها العلاقات مع الولايات المتحدة، طي هذه الصفحة السيئة وفتح فصل جديد". واقترح لوكاشنكو على بولتون "التطرّق بصراحة وكما بين أصدقاء، إلى قضية العلاقات بين البلدين، وذلك سيسمح لنا بوضع أساس لعلاقاتنا المستقبلية".

من جهته، أشار بولتون إلى أنّ "التاريخ يتقدّم ومضى وقت طويل على تفكّك ​الاتحاد السوفياتي​ والوضع الجيوسياسي تغير. إنه يتغيّر بينما نتحدّث الآن".