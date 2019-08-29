خارجية الأردن دانت قرار هندوراس اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل: يتعارض مع القانون الدولي

دان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ​الأردن​ية سفيان القضاة، بشدّة قرار ​هندوراس​ فتح مكتب دبلوماسي في ​القدس​ مرتبط بسفارتها في ​تل أبيب​"، مؤكّدًا أنّ "أيّ قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تُعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".

وأوضح في بيان، أنّ "قرار هندوراس يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، خصوصًا قرارات ​مجلس الأمن​ 476 و478 و2334 الّتي تؤكّد أنّ ​القدس الشرقية​ أرض محتلة". وحضّ ​المجتمع الدولي​ على "النهوض بمسؤوليّاته القانونيّة والسياسيّة والأخلاقيّة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على وضع القدس، والتأكيد أنّ حلّ الصراع يجب أن يتمّ على أساس حلّ الدولتين الّذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلّة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت حكومة هندوراس قد أعلنت الثلثاء أنّ الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز سيقوم بزيارة رسمية إلى ​إسرائيل​ لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس.