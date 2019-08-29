هادي يطالب السعودية بالتدخل لوقف الهجوم الإماراتي على قواته

طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السعودية "بالتدخل لوقف الهجوم السافر والقصف الجوي ضد قواتنا المسلحة"، مؤكدا ان "فوجئنا بالقصف الجوي الإماراتي على الجيش والمواطنين في عدن ما دفعنا للانسحاب إلى محيط المحافظة" واعداً "باستعادة السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن" وأكّد ان "المليشيات المتمردة هاجمت مؤسسات الدولة في عدن بدعم وتمويل وتخطيط من الإمارات".
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