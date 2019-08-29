هادي يطالب السعودية بالتدخل لوقف الهجوم الإماراتي على قواته

طالب الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​، ​السعودية​ "بالتدخل لوقف الهجوم السافر والقصف الجوي ضد قواتنا المسلحة"، مؤكدا ان "فوجئنا بالقصف الجوي ​الإمارات​ي على ​الجيش​ والمواطنين في عدن ما دفعنا للانسحاب إلى محيط المحافظة" واعداً "باستعادة السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن" وأكّد ان "المليشيات المتمردة هاجمت مؤسسات الدولة في عدن بدعم وتمويل وتخطيط من الإمارات".

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