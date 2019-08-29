كاتس: إسرائيل بإمكانها العمل في أي مكان وإذا لزم الأمر داخل إيران

أعلن وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، ​يسرائيل كاتس​، إن إسرائيل بإمكانها العمل في أي مكان، وإذا لزم الأمر، داخل ​إيران​.

وأوضح كاتس، في حوار مع صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، أن الإيرانيين يعلمون ذلك. واشار الى ان الوضع هو حرب بين حروب، ونحن الوحيدون الذين نعمل ضد إيران هناك، فقد أخذنا أو تحملنا المسؤولية عن العمل في ​سوريا​ من قبل ضد أهداف إيرانية.

وفي السياق نفسه، كان اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، بأن إسرائيل تعمل في ​العراق​ وسوريا لإحباط النوايا الإيرانية، مدعيا أن إيران تقيم قواعد ضد إسرائيل في العراق و​اليمن​ وسوريا و​لبنان​، وبأن بلاده تعمل ضد إيران في العراق وفي أماكن عديدة أخرى بما فيها ​الأراضي السورية​.

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