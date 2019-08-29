خارجية لبنان: مجلس الامن مدّد لليونيفيل بعد مفاوضات شاقة دون المس بولايتها

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ أنه وبعد محادثات مطولة ومفاوضات شاقة امتدت على مدى الأسابيع الماضية، وبجهود استثنائية لبعثة ​لبنان​ الدائمة في ​نيويورك​، إعتمد ​مجلس الامن​ بالإجماع قرارا يقضي بالتجديد ل​قوات اليونيفيل​ لمدة سنة، وقد جاء ​التمديد​ من دون المس بولاية اليونيفيل، ومع المحافظة على عدد عناصرها تمكينا لها من القيام بواجباتها على أكمل وجه. كما أن القرار أدان ولأول مرة الإنتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية الجوية والبرية. وذكرت الخارجية اللبنانية ان لبنان يشكر جميع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه وساندته في إعتماد هذا القرار، الذي يؤكد مرة جديدة على حرص ​مجلس الأمن​ على استقرار لبنان والمنطقة والذي يدين بشكل صريح التعديات الإسرائيلية على لبنان.

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