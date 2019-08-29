خارجية فرنسا وصفت ما حصل في الضاحية وسهل البقاع منذ أيام بالأمر المقلق

افادت قناة "الميادين" بأن "​وزارة الخارجية الفرنسية​ وصفت ما حصل في ضاحية ​بيروت​ الجنوبية وفي سهل البقاع منذ أيام، بالأمر المقلق للغاية". ودعت "جميع الأفرقاء إلى ممارسة ضبط النفس والإلتزام بالقرارات الدولية".

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