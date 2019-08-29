النشرة: سقوط جريحين في حادث وقع بين سيارتين على اوتوستراد صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن سقوط جريحين في حادث وقع بين سيارتين عند مستديرة على ​مدينة الملاهي​ على الاوتوستراد الشرقي الجنوبي لجهة ​مخيم عين الحلوة​ .

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