رئيس بلدية رماح يحذّر من "التعرض لطائر اللقلق"

حذّر رئيس بلدية رماح المهندس طانيوس أديب الياس الراعي في بيان، من "التعرض لطائر اللقلق"، مشيرا الى ان "من ضمن هجرته الموسمية، سيمر طائر اللقلق، العرنوق والأبو سعد، في سماء رماح، خلال الأيام المقبلة، علما بأن هذه ​الطيور​ مزودة بنظام GPS, ومراقبة دوليا بهدف الدراسات العلمية. "

ولفت الى ان "وبناء على تعاميم وتوجيهات سابقة من ​وزارة البيئة​ والدوائر الرسمية اللبنانية، فإننا نهيب ونشدد على عدم التعرض لها بتاتا تحت طائلة الملاحقة القانونية".