مجلس الأمن مدد مهمة اليونيفيل لعام وحذر من اندلاع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل

مدد ​مجلس الامن الدولي​ مهمة ​قوات اليونيفيل​ المنتشرة جنوب ​لبنان​ الى عام اضافي، محذرًا من "اندلاع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل".

وتبنى المجلس بالاجماع مشروع قرار اعدته فرنسا، منبها الى ان "انتهاكات وقف الاعمال القتالية يمكن ان تؤدي الى نزاع جديد لا يصب في صالح اي من الاطراف او المنطقة"، منددا "بكل انتهاكات الخط الازرق سواء جوية او برية".

وحض المجلس في قراره "جميع الاطراف على عدم توفير اي جهد للحفاظ على السلام والتزام اقصى حد من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن اي عمل او خطاب من شانه تقويض وقف الاعمال القتالية او زعزعة استقرار المنطقة"، مطالبا بأن "يتاح للقوة الاممية الوصول الى كامل الخط الازرق"، آسفا "لعدم تمكن القوة الاممية من دخول الانفاق من الجانب اللبناني".