افادت وكالة "رويترز" بأن "​وزارة الخزانة الاميركية​ فرضت ​عقوبات​ أيضا على 4 أشخاص ينقلون الأموال من ​الحرس الثوري الإيراني​ ل​حركة حماس​ عبر ​حزب الله​".

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كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: أميركا فرضت عقوبات على 4 اشخاص بسبب نقل اموال بين الحرس الثوري وحماس عبر حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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