جميل السيد: وحدة وطنية وإستنكارات كلامية ضد إسرائيل "بس دخيلك أوعا تضربها"

لفت النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، الى "ان بعد إستهداف الضاحية، برزت حماسة منقطعة النظير ومواقف عالية لا سيّما لدى كل أخصام ​المقاومة​ في البلد إستنكاراً للإعتداء ال​إسرائيل​ي"، مشيرا الى ان "لكن معظم تلك الإستنكارات جاءت تحت عنوان: خود يا ​حزب الله​ قد ما بدّك إستنكارات كلامية ضد إسرائيل، بس دخيلك أوعا تضربها... وحدة وطنية".

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