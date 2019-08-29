بومبيو: وضع جمال تراست بنك على لائحة العقوبات يعكس عزمنا على محاربة نشاطات حزب الله

نقلت قناة "الحرة" عن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ تأكيده أن "وضع جمال تراست بنك على لائحة العقوبات يعكس عزمنا على محاربة نشاطات ​حزب الله​ غير الشرعية والإرهابية في ​لبنان​"، مؤكدا أن ​الولايات المتحدة​ "ستستمر في استهداف أشخاص ومؤسسات ضالعة في تمويل وتقديم الدعم لحزب الله".

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض "فرض عقوبات على جمّال ترست بنك اللبناني، لصلته بحزب الله وإيران".

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية "المصرف إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعه له على لائحة العقوبات".