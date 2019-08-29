نتانياهو: أهنئ ترامب على قرار فرض عقوبات على بنك لبناني يشكل ذراعا تمويليا لحزب الله

هنأ رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ و​الإدارة الأميركية​ على قرارهما "فرض عقوبات على بنك لبناني يشكل ذراعا تمويليا ​إيران​يا لتنظيم ​حزب الله​"، معتبرا ان "هذه الخطوة المهمة تهدف إلى ممارسة الضغط على إيران والجهات الموالية لها التي تعمل ضد دولة ​إسرائيل​"، داعيا "دولا أخرى إلى التحرك ضد العدوان الإيراني في ​الشرق الأوسط​".

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