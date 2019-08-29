مجلس الامن يمدد العقوبات على مالي عاما آخر

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الامم المتحدة: قرر مجلس الأمن الدولي الخميس تمديد العقوبات المفروضة على أفراد في مالي متهمين بانتهاك اتفاق السلام المبرم عام 2015 لعام واحد.
وصرحت آن غوغن نائبة ممثل فرنسا الدائم في الأمم المتحدة أن "من يواصلون عرقلة تطبيق اتفاق السلام سيواجهون العقوبات".
وفي تموز/يوليو الماضي أضاف مجلس الأمن الدولي خمسة أسماء إلى قائمة ماليين فرض عليهم حظر السفر.
وقالت غوغن إن العقوبات أحدثت تغيرات في سلوك بعض الماليين، وساعدت في تعزيز تطبيق اتفاق السلام.
ومنذ فرض العقوبات للمرة الاولى في 2017، أعرب مجلس الأمن عدة مرات عن نفاد صبره بشأن تأخر حدوث تقدم في إحلال السلام في مالي.
وبعد سبع سنوات من التدخل العسكري الفرنسي ضد جماعات جهادية سيطرت على شمال مالي في 2012، تواصلت الهجمات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية وتداخلت مع النزاعات بين الجماعات المحلية خصوصا في وسط البلاد.
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