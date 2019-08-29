بطعنة في القلب.. "عروسة" تقتل زوجها بعد شهرين من الزواج في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، ربة منزل؛ على خلفية اتهامها بقتل زوجها بطعنة نافذة بالقلب، وذلك بعد مرور شهرين فقط على زواجهما بقرية تابعة لدائرة المركز.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الأحرار" التعليمي، بمدينة الزقازيق، بوصول "حسن.ج" 26 سنة، عامل، مُقيم بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابًا بطعنة في القلب، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "فاطمة.م.ك" 22 سنة، زوجة المجني عليه، بعد نشوب خلافات بينهما انتهت بقيامها بطعنه، وتبين أنهما متزوجين منذ شهرين.

جرى ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.