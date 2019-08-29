الجعفري: اتفاق أمريكا وتركيا حول المنطقة الآمنة شمال سوريا "خطوة استفزازية"

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ)

وصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الاتفاق الأمريكي التركي حول إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا بأنه "خطوة استفزازية"، معربا عن رفض دمشق القاطع لهذا الإجراء.

وقال الجعفري - خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا - إن ما تقوم به الولايات المتحدة والنظام التركي بالتزامن مع انعقاد الجلسة الختامية لاجتماع أستانا ومباشرة بعد صدور البيان الختامي هو خطوة استفزازية أخرى تهدف إلى خلق وقائع جديدة على الأرض في المناطق التي تنتشر فيها قوات هذين البلدين بشكل غير شرعي، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/.

وأضاف أن دمشق أعلنت عن رفضها القاطع والمطلق له باعتباره يشكل اعتداء على سيادة ووحدة وسلامة أراضيها التي أكدت عليها كل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".