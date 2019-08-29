محافظ القليوبية يشهد احتفالية العيد القومي في قصر ثقافة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، في الاحتفالية التي نظمتها مديرية الثقافة في بنها للاحتفال بمناسبة العيد القومي للمحافظة.
حضر الاحتفالية الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد للمحافظة، وإجلال عامر مدير فرع ثقافة القليوبية، والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، والدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأعرب المحافظ في كلمته عن شكره لمديريه الثقافة على إنجازاتها خلال هذا العام، مؤكدا أنه يعمل جاهدًا مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة لكي يشعر المواطن أن هناك من يحقق له أحلامه.
وأكد المحافظ، أن الفترة القادمة تشهد العديد من الافتتاحات في مجال التعليم بالإضافة إلى مشروعات في مجال الصحة ومجال المياه والصرف الصحي حتى تصل الخدمة جيدة إلى جميع مواطني القليوبية.
وشهدت الاحتفالية فقرة شعرية للشاعر فتحي نور الدين، وعرض موسيقي لفرقة بنها للموسيقي العربية، وتكريم 17 من المشاركين ضمن فعاليات دورة التدريب الميداني عن العمليات الفنية بالمكتبات لطلبة قسم مكتبات ومعلومات بجامعتي بنها والمنوفية، كما جرى تكريم 6 فائزين في مسابقة مبدعي المستقبل و4 مدربين ومتدرب في دورة البرمجة بقصر ثقافة كفر شكر، ومتدرب بدورة الخط العربي بقصر كفر شكر، ومتدرب ضمن فعاليات دورة تمهيدي icdl.
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