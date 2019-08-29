محافظ دمياط تحيل مخالفات المستشفيات إلى التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، نتائج فحص المخالفات الواقعة داخل مستشفيات فارسكور المركزي والروضة والحميات والأمراض الصدرية، بعد أن لاحظتها خلال جولتها التفقدية المفاجئة قبل يومين.

ووجهت المحافظ بمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات، مؤكدة على إحالة كافة المخالفين للتحقيق.

وكشفت اللجنة المعينة عن تغيب 5 أطباء عن العمل بدون إذن مسبق، وانصراف طبيب آخر قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بمستشفى فارسكور المركزي.

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كما لاحظت تواجد عربات "التوكتوك" داخل المستشفى، ووجهت المحافظ تعليمات شديدة اللهجة بحظر دخول أي من تلك العربات كما تبين أن المستشفى أبلغت عن توافر سرير عناية مركزة واحد فقط في حين يوجد 4 أسرة عناية شاغرة.

وتبين انضباط سير العمل داخل مستشفى الروضة المركزي، عدا انصراف طبيب واحد قبل انتهاء مواعيد النوبتجية الرسمية.

وفي مستشفى الحميات تبين تواجد تلاعب بدفاتر تحصيل رسوم الزيارات، وترك 4 أطباء للعمل قبل انتهاء مواعيد النوبتجية الرسمية، وآخر بمستشفى الصدر، وكذا تلاعب بدفاتر التحصيل.