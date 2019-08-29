"سياحة النواب" تبحث مع وفد برلماني إندونيسي سبل تعزيز التعاون السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استقبل النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الخميس، وفدًا برلمانيًا من اللجنة العاشرة بمجلس الشعب الإندونيسى، بمقر البرلمان، بحضور الدكتور إبراهيم حمودة وكيل اللجنة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البرلمانين خاصة في مجالي السياحة والطيران المدني، وأبدى الوفد الإندونيسى إعجابه بالمناطق الأثرية المصرية خاصة منطقة أهرامات الجيزة والمزارات السياحية بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض "صدقي"- خلال اللقاء- جهود البرلمان المصري في النهوض بقطاع السياحة، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل على إعداد مشروع قانون موحد للسياحة، والذى يسعى لتوحيد التشريعات التي تتعامل مع المستثمر السياحي وينظم العلاقة بين المستثمر وجميع الجهات والوزارات بالدولة؛ لتسهيل إجراءات الاستثمارات في مجال السياحة.

وكشف "صدقي"، عن وجود أكثر من ألف موقع للسياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، مشيرًا إلى إعداد قانون للسياحة الصحية العلاجية والمُيسرة، والتي تعد من القطاعات الواعدة في السياحة المصرية.

كما استعرض، دور الدولة في تنشيط السياحة وتذليل العقبات أمام السياح، لافتًا إلى أن مطار "سفنكس" بمحافظة الجيزة أكبر دليل على اهتمام الدولة بقطاع السياحة.

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وأوضح أن المطار يخدم المنطقة الخاصة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، موضحًا أنه أكبر متحف في العالم.

واشار، إلى أنه يجري الآن توثيق مسار العائلة المقدسة بهيئة اليونسكو، مؤكدًا أنه مشروع قومي وليس مشروع يخص المسيحيين فقط.

من جانبه، قال جوكو أوديلينكو، رئيس لجنة العشرة بمجلس الشعب الإندونيسي، إن هناك تشابه كبير بين المقاصد السياحية في مصر وإندونيسيا، موضحًا: "لدينا العديد من الآثار التاريخية المعترف بها لدى اليونسكو، وفي مصر آثار تاريخية أكثر ومنها أهرامات الجيزة".

وأوضح "أوديلينكو"، أن رحلة الطيران من إندونيسيا إلى مصر تستغرق حوالي 15 ساعة، قائلا: "كانت رحلة مُرهقة ومُتعبة، لكن الاستقبال الرائع من المصريين جعلنا لا نشعر بهذا الإرهاق"، لافتًا إلى أن الوفد البرلماني الإندونيسي جاء إلى مصر للتعرف على التجارب المصرية في إدارة ملف السياحة.

يُذكر أن لجنة العشرة بمجلس الشعب الإندونيسي هى اللجنة المسئولة عن ملفات السياحة والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والاقتصاد الإبداعي والمكتبات.