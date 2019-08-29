امريكا لن تنشر خطة " صفقة القرن" قبل الإنتخابات الإسرائيلية

وكالات – قال مسؤول أمريكي بارز إن الإدارة الأمريكية قررت عدم نشر الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي المعروفة باسم صفقة القرن قبل الإنتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل.

وقال مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات في تغريدة على (تويتر) أمس الأربعاء 28 اوت 2019 : “قررنا عدم نشر الرؤية السياسية أو أجزاء منها قبل الإنتخابات الإسرائيلية” .

وسرت توقعات بإمكانية نشر أجزاء من الخطة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرنسا قبل ايام.

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وكان وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير تشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي قبل إتخاذ القرار.

وكانت الإدارة الأمريكية نشرت الشق الإقتصادي من الخطة في البحرين قبل عدة أشهر.

وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرارا إنه لن يقبل الخطة الأمريكية.