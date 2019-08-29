الرئيس الأوكراني يرشح المحامي أوليكسي هونشاروك لمنصب رئاسة وزراء البلاد

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، تعيين المحامي البالغ من العمر 35 عاماً "أوليكسي هونشاروك" كرئيس جديد للوزراء. وذكرت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم الخميس أن زيلينكسي رشّح كذلك كلاً من السفير الأوكراني السابق لدى حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، فاديم بريستايكو، كوزير للخارجية والمحامي "أندريه زهورودنيوك" وزيراً للدفاع في البلاد. زيلينكسي رشّح كذلك كلاً من السفير الأوكراني السابق لدى حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، فاديم بريستايكو، كوزير للخارجية والمحامي "أندريه زهورودنيوك" وزيراً للدفاع في البلاد.

وكان المرشح الجديد لرئاسة الوزراء في أوكرانيا أوليكسي هونشاروك قد عُيّن نائباً لرئيس مكتب زيلينكسي في شهر مايو الماضي، كما كان يشغل رئاسة منظمة غير حكومية تركز على الإصلاح الاقتصادي.

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