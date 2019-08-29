زلزال بقوة 6.3 ريختر قبالة ولاية أوريجون الأمريكية

أفادت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، وقع في منطقة بالمحيط الهادئ قريبة من ولاية أوريجون شمال غربي الولايات المتحدة. قريبة من ولاية أوريجون شمال غربي الولايات المتحدة. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس أن الهزة وقعت على بعد حوالي 175 ميلا قرب مدينة باندون الساحلية ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر مادية. الخميس أن الهزة وقعت على بعد حوالي 175 ميلا قرب مدينة باندون الساحلية ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.

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