رئيس بيرو الأسبق توليدو يطالب القضاء الأمريكي بإطلاق سراحه بكفالة مالية

طالب الرئيس البيروفي الأسبق المحتجز في الولايات المتحدة، اليخاندرو توليدو، القضاء الأمريكي مجدداً بإطلاق سراحه بكفالة مالية في ظل سعيه عدم تسليم واشنطن إياه إلى بلاده لمحاكمته بتهم فساد.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن أحد المحامين من المتوقع أن يطالب خلال ساعات اليوم بالإفراج عن توليدو بكفالة مالية بسبب الظروف "غير الإنسانية" في سجنه الانفرادي بسانتا ريتا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما قالت الشبكة.
وكان قاض أمريكي قد رفض مسبقاً الإفراج بكفالة مالية عن توليدو، نظرا لوجود احتمال هروبه من العدالة. وقرر القضاء الأمريكي استمرار احتجاز توليدو البالغ من العمر 73 عاماً.
فى معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين الدولتين.
وقال القضاء الأمريكي إن الإفراج بكفالة عن توليدو ثم تمكنه من الفرار من شأنه أن يمثل إخفاقا دبلوماسيا كبيرا للولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها حيال بيرو المنصوص عليها
تجدر الإشارة إلى أن توليدو - الذي تولى منصب الرئاسة فى بيرو بين عامي 2001 و2006 - يعيش بولاية كاليفورنيا الامريكية منذ عدة سنوات ويرفض المثول أمام قضاء بلاده لمحاكمته بتهمة الحصول على رشوة قدرها عشرين مليون دولار من احدى شركات البناء البرازيلية وهو ما ينفيه توليدو.
وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على توليدو أثناء وجوده داخل منزله بكاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي بناء على طلب تسليم مقدم من سلطات بيرو .
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