الصين تؤكد العمل المشترك مع باكستان لحماية السلام والاستقرار الإقليمي

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية راين جوقيقانج ،اليوم الخميس، عن تأييد بلاده للعمل المشترك مع باكستان لحماية السلام والاستقرار العالمي.
وأكد راين أن الصين ستواصل العملمع باكستان لتعزيز الاتصال الاستراتيجي والثقة المتبادلة وتحسين التعاون الدفاعي، مُضيفًا أن الزيارة الحالية التي قام بها نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية برفقة وفد عسكري رفيع مستوي إلى باكستان كانت ناجحة ومثمرة.
وأشار إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب إجراءات الهند من جانب واحد في إقليم كشمير المتنازع عليه، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
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